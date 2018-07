Rei Abdullah é hospitalizado para nova cirurgia O rei Abdullah, da Arábia Saudita, foi hospitalizado no início da segunda-feira (horário local) para uma nova cirurgia nas costas em Riyadh, após duas operações similares no ano passado nos Estados Unidos, de acordo com a agência de notícias SPA. O monarca de 87 anos foi operado em novembro em razão de uma debilitante hérnia de disco, complicada por um hematoma que pressionava sua coluna. Também foi submetido a uma cirurgia para reparar diversas vértebras. As informações são da Dow Jones.