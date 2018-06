Rei da Arábia Saudita é internado para realizar exames

Na semana passada, o rei deixou a capital do país para descansar no acampamento real em Rawdat Khuraim, um oásis arborizado a cerca de 100 quilômetros de Riad. Foi neste resort que o monarca apareceu, em março, respirando com ajuda de tubos de oxigênio para receber o presidente dos Estados Unidos, Barack Obama. Fotografias oficiais do rei mostram ele em uma cadeira de rodas.

A saúde do monarca tem sido acompanhada de perto, já que qualquer mudança na gestão do país poderia impactar na estabilidade de um dos maiores produtores mundiais de petróleo. A Arábia Saudita é uma monarquia absolutista sem Parlamento eleito. O rei tem poderes únicos para criar leis e nomear ministros.

Devido a problemas na coluna, o rei Abdullah teria passado por uma cirurgia em outubro de 2011 e em novembro de 2012 no mesmo hospital no qual se internou nesta quarta-feira. Em 2010, ele também passou por duas cirurgias em Nova York.

Seu sucessor e meio-irmão, príncipe Salman, de 79 anos, vem representando o reino em eventos no exterior. Como vice-primeiro-ministro e ministro da Defesa, Salman também passou a presidir diversas sessões do Parlamento do país. Outros dois herdeiros do trono morreram antes de Abdullah. Fonte: Associated Press.