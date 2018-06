Rei da Arábia Saudita oferece apoio a militares do Egito O rei saudita Abdullah surge como o mais proeminente defensor estrangeiro dos generais militares do Egito, em sua ação armada contra o movimento islâmico, enviando hospitais de campo e palavras de apoio ao longo do fim de semana ao que chamou de luta do Egito contra o "terrorismo e extremismo".