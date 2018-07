Rei da Espanha passa por cirurgia no quadril após queda

Juan Carlos foi submetido ao procedimento no lado direito do quadril quase imediatamente após voltar de uma viagem para Botsuana, no sul da África, onde ele teria ido para praticar caça esportiva a elefantes. Mas essa informação não foi confirmada pelo palácio real, que se recusou a comentar o assunto, dizendo que se tratava de uma questão privada.

Essa é a quarta cirurgia de Juan Carlos desde maio de 2010. Nos últimos dois anos um tumor benigno foi removido de um dos seus pulmões, além de ter passado por um procedimento no joelho direito. Atualmente um neto de 13 anos do rei, Felipe Juan Froilan, está se recuperando em um hospital após atirar acidentalmente no próprio pé. As informações são da Associated Press.