Rei da Jordânia discutirá crise da Síria com Putin O rei da Jordânia, Abdullah II, viajará a Moscou na quarta-feira para conversar com o presidente russo, Vladimir Putin, sobre o conflito na Síria, afirmou o governo jordaniano. "As conversas terão como foco a cooperação bilateral e os desenvolvimentos no Oriente Médio, particularmente a crise síria", disse o governo jordaniano. A Rússia é um aliado do presidente sírio, Bashar Assad.