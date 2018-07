Rei da Jordânia diz que regime sírio sofreu 'duro golpe'

AMÃ - O rei Abdullah II, da Jordânia, disse nesta quarta-feira, 18, que o atentado ocorrido hoje na Síria contra instalações da Defesa em Damasco são um "duro golpe ao regime" do presidente Bashar Assad.

No ataque, realizado pela oposição de Assad, morreram três pessoas do alto escalão do governo: o chefe da unidade criada para combater a rebelião síria, Hassan Turkmani, o ministro e o vice-ministro da Defesa do país, Dawoud Rajiha e Assef Shawkat, respectivamente.

As declarações de Abdullah foram feitas à rede de TV americana CNN. "As coisas estão ficando muito, muito complicadas", disse o monarca.

Na opinião dele, o conflito no país vizinho chegou "a um ponto em que acredito que o pior dos cenários para todos nós na região é que ocorra uma guerra civil aberta". Abdullah disse que "não há volta do abismo".