Esta é a primeira vez que o rei aceita fazer tal concessão aos jordanianos, que recentemente têm tomado as ruas por mudanças políticas. Em um discurso na TV, o rei, que está há 12 anos no poder, disse que o gabinete será formado de acordo com a maioria parlamentar eleita. Ele também prometeu outras mudanças, sem dar detalhes, e disse que uma comissão está analisando possíveis emendas na Constituição.