Rei espanhol visita Brasil para elevar laços comerciais

A Espanha frequentemente depende do rei como representante no exterior. A autoridade, sem dúvida, deve estar ansiosa para recuperar parte do respeito que perdeu quando a notícia sobre seu safári para caçar elefantes tornou-se conhecida, em meio a dificuldades do país diante da crise financeira e do aumento do desemprego.

A viagem de quatro dias para a América Latina marca a volta do rei a suas tarefas normais e segue-se à primeira aparição pública como chefe de estado depois de ser submetido a uma cirurgia no quadril. As informações são da Associated Press.