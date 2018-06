Rei Juan Carlos da Espanha tropeça e cai

O acidente aconteceu em uma escadaria de pedra. Após a queda, o rei levantou-se e continuou com a programação, apesar de seu nariz ter ficado vermelho e inchado, disse um porta-voz do Palácio Real em condição de anonimato para não infringir o regulamento.

Em abril, Juan Carlos passou por uma cirurgia no quadril após tropeçar em uma escada e fraturar ossos durante uma caçada de elefantes em Botsuana. O safári foi fortemente criticado na Espanha, considerado como um gasto desnecessário durante a crise econômica do país. O monarca pediu desculpas. As informações são da Associated Press.