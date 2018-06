Rei participa de última parada militar antes de abdicar

O príncipe Felipe acompanhou o rei numa cerimônia anual das Forças Armadas em homenagem a militares que morreram a serviço do país.

Também hoje, uma nova pesquisa mostrou que a maioria dos espanhóis quer um referendo sobre a manutenção do regime monárquico na Espanha. O levantamento, feito pela Metroscopia e publicado no jornal El Mundo, revelou que 62% dos entrevistados querem um plebiscito sobre a monarquia "em algum momento". A maioria também apoiou a abdicação do rei.

O príncipe deverá ser declarado rei Felipe VI no próximo dia 19. Fonte: Associated Press.