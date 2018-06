Rei saudita apoia Egito no combate ao 'terrorismo'

Na concepção do monarca saudita, o governo interino instalado pelas Forças Armadas depois do golpe que depôs Mohammed Morsi no início de julho "tem o direito legítimo de deter aqueles que tentam enganar" seu povo.

As palavras do rei Abdullah foram divulgadas pela emissora estatal de televisão Al-Ekhbariya.

A repressão da polícia egípcia aos protestos pela restauração da democracia no país deixaram mais de 600 mortos esta semana. Fonte: Dow Jones Newswires.