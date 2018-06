Rei Saudita demite conselheiro ultraconservador O rei Abdullah, da Arábia Saudita, demitiu um conselheiro ultraconservador após o mesmo ter criticado publicamente as reformas destinadas a aliviar as restrições às mulheres, de acordo com a mídia estatal. O Sheik Abdul-Mohsen al-Obeikan afirmou à estação de rádio local que as autoridades estavam trabalhando para ocidentalizar e secularizar as leis do país ao "legalizar tabus".