Os decretos estabelecem uma cota de 20% de mulheres no Conselho Shura, organismo indicado pelo rei para aconselhá-lo em questões de política e legislação, embora não possa propor ou vetar leis.

Um dos decretos é uma emenda a um artigo do estatuto do conselho - que tem 150 cadeiras - para permitir que mulheres sejam aceitas como membros. As informações são da Associated Press e da Dow Jones.