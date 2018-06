Reid diz que EUA parecem se dirigir para 'abismo fiscal' O líder dos democratas no Senado, Harry Reid, fez nesta quinta-feira fortes críticas aos republicanos e afirmou que a economia dos Estados Unidos está se dirigindo ao abismo fiscal - uma série de cortes de gastos e aumentos de impostos automáticos que entrarão em vigor no começo do ano que vem caso não haja acordo no Congresso.