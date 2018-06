Reino Unido: Agência desconfia de dados sobre crimes

Segundo os dados ingleses e galeses, a criminalidade vem diminuindo nos últimos e atingiu no ano passado o que seria um recorde histórico de baixa: 8,5 milhões de crimes, metade dos casos registrados em 1995.

Em estudo divulgado hoje, no entanto, a Autoridade de Estatísticas do Reino Unido informou considerar que os números fornecidos pelas polícias da Inglaterra e do País de Gales não são auditados adequadamente e não são confiáveis.

A decisão coincide com uma série de recentes denúncias sobre falsificação dos números referentes à criminalidade nessas regiões. Fonte: Associated Press.