Reino Unido: Cameron abre campanha conservadora O primeiro-ministro da Grã-Bretanha, David Cameron, lançou hoje as linhas pelas quais os conservadores pretendem conduzir o debate com vistas às eleições gerais de 2015 e prometeu que seu partido promoverá uma recuperação econômica que transformará o Reino Unido em um "terreno de oportunidade para todos". Sem entrar em detalhes, ele prometeu também endurecer as leis sobre imigração e acesso a programas sociais e promover um referendo para decidir se o Reino Unido "fica ou sai" da União Europeia (UE).