Reino Unido: Clérigo vence recurso contra deportação

A Comissão Especial de Recursos para Casos de Imigração impediu a deportação alegando que não estava convencida, pelas garantias do governo britânico, de que Abu Qatada não seria torturado para obtenção de evidências que levassem a sua condenação na Jordânia. Ao mesmo tempo, as Autoridades do Ministério do Interior disseram que discordam veementemente da decisão e planejam recorrer a uma instância superior da justiça britânica.

O clérigo radical jordaniano, nascido na Palestina, foi condenado à revelia por planejar ataques com explosivos e enfrentará um novo julgamento se for extraditado.

O Reino Unido assinou um acordo com a Jordânia que garante que Abu Qatada não vai enfrentar maus-tratos. No entanto, os advogados do clérigo convenceram os juízes de que acordo não oferece proteção suficiente.

Abu Qatada, que tem sido descrito nos tribunais britânicos como um antigo integrante da Al-Qaeda na Europa de laços estreitos com o falecido Osama bin Laden, tem lutado contra tentativas extradição do Reino Unido desde 2001. Ele está atualmente na cadeia. As informações são da Associated Press.