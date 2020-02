Reino Unido considera se retirar de negociações pós-Brexit em junho

LONDRES - O Governo do Reino Unido advertiu nesta quinta-feira, 27, que considera se retirar das negociações comerciais pós-Brexit no mês de junho, 6 meses antes do prazo pré-estabelecido. De acordo com o governo de Boris Johnson, as tratativas com a União Europeia serão encerradas se não houverem avanços que deem uma perspectiva séria de acordo.

A previsão era de que as negociações seguissem até o dezembro, no entanto, Londres espera que pelo menos as linhas gerais de um acordo sejam traçadas até junho.

De acordo com o Executivo britânico, caso não ocorram avanços significativos, "o Governo terá de decidir se a atenção do Reino Unido deve ser desviada das negociações e centrar na continuação dos preparativos" para romper bruscamente os laços com a União Europeia no dia 31 de dezembro.

A exigência dos britânicos ocorre dias depois da União Europeia alertar que o processo de negociações seria “muito difícil”, com chances de fracassar, caso Londres não garantisse a fronteira irlandesa conforme acordo anterior.

O Reino Unido deixou a UE em 31 de janeiro, após mais de três anos de tortuosas conversas sobre divórcio, muito complicadas pelas sensibilidades ao redor da fronteira irlandesa, a única linha terrestre entre o bloco e o Reino Unido agora e com um passado de violência./ AFP