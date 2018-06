Reino Unido: CPI sobe 1,9% em junho/junho13 São Paulo, 15/07/2014 - O índice de preços ao consumidor (CPI, na sigla em inglês) do Reino Unido registrou alta de 1,9% em junho na comparação com o mesmo período do ano passado, segundo dados divulgados hoje pelo Escritório para Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). O resultado ficou acima da previsão dos analistas consultados pela Dow Jones Newswires, que esperavam aceleração de 1,6%. No entanto, pelo sexto mês consecutivo, a inflação ficou abaixo da meta do Banco da Inglaterra (BoE), de 2,0%.