Reino Unido cria banco para financiar pequena empresa

O novo banco de atacado, que irá operar próximo ao governo, tem por objetivo atrair mais de 1 bilhão de libras no setor privado para lidar com o problema da falta de crédito para empresas pequenas.

O novo banco de negócios é parte integrante da estratégia do governo para a indústria. "O governo entende a frustração sentida por empresas pequenas e médias com relação à obtenção de crédito, especialmente dos grandes quatro bancos de varejo", disse Cable, em comunicado, na conferência anual do Partido Liberal.

"Empresas promissoras, empresas em crescimento, simplesmente não conseguem os financiamentos que precisam para se expandir em condições razoáveis", disse. "Manufatureiros, exportadores, companhias em abertura estão lutando para financiar crescimento. Nós vamos ajudar a resolver isso".

O novo banco irá facilitar a provisão de empréstimos, incluindo capital de longo prazo para empresas do Reino Unido por meio de bancos existentes e outras instituições financeiras, em vez de financiar diretamente, segundo o governo.

Estima-se que sejam necessários entre 12 a 18 meses para a criação da nova instituição, que não teria presença no varejo e não subsidiaria bancos, de acordo com o governo. As informações são da Dow Jones.