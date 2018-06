Reino Unido cria força-tarefa após morte de soldado

Segundo a Secretária do Interior, Theresa May, o grupo vai avaliar se novos poderes e leis serão necessários para conter líderes religiosos e organizações que propagam mensagens extremistas e buscam recrutar novos adeptos em prisões, escolas e mesquitas. Em entrevista à BBC, May comentou que milhares de pessoas estão sujeitas a serem atraídas pelo radicalismo no Reino Unido.

A decisão de formar a força-tarefa veio depois de o soldado britânico Lee Rigby, de 25 anos, ter sido atropelado e morto a facadas no sudeste de Londres na última quarta-feira.

Os dois homens suspeitos de terem matado Rigby, Michael Adebolajo, de 28 anos, e Michael Adebowale, de 22, estão sob segurança policial em dois hospitais diferentes da capital inglesa, após terem sido baleados por forças de segurança no local da ocorrência. As informações são da Associated Press.