Inglaterra decreta novo lockdown

A Inglaterra, submetida, assim como o resto do Reino Unido, a uma nova onda de coronavírus, alimentada por uma cepa mais contagiosa, entrará em um terceiro confinamento total que incluirá o fechamento de escolas, anunciou o primeiro-ministro Boris Johnson nesta segunda-feira, 4.

Diante do "risco de que os serviços de saúde fiquem sobrecarregados", os habitantes serão obrigados a ficar em casa, exceto para questões básicas, a partir de quarta-feira e pelo menos até meados de fevereiro, disse ele.

O Reino Unido tem o sexto maior número de mortos do mundo e é um dos mais atingidos economicamente com a crise da covid-19. Mais de 75 mil pessoas morreram vítimas da doença no país. Duas novas variantes do coronavírus estão complicando a resposta contra a covid-19 e o Reino Unido tem registrado novos picos diários de casos.

O parlamento britânico será convocado na quarta-feira para debater as medidas de lockdown. A Escócia havia anunciado pouco antes um bloqueio total a partir da meia-noite e durante todo o mês de janeiro. /AFP e REUTERS