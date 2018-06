Reino Unido deve se manter unido, diz Obama no Twitter

O presidente dos Estados Unidos, Barack Obama, disse nesta quarta-feira ser a favor de manter a Escócia no Reino Unido, um dia antes do país votar se vai se separar do bloco. Em mensagem no Twitter oficial da Casa Branca, Obama chamou o Reino Unido de "parceiro extraordinário para a América e uma força do bem em um mundo instável. Eu espero que se mantenha forte, robusto e unido."

Estes são os primeiros comentários do presidente sobre a situação escocesa desde junho, quando ele usou uma linguagem similar para apoiar a união. "Eu diria que o Reino Unido tem sido um parceiro extraordinário para nós", disse Obama, ao lado do primeiro-ministro britânico, David Cameron, em coletiva de imprensa em junho. "E nós obviamente temos um interesse profundo na certificação de que um dos aliados mais próximos que jamais teremos continue forte, robusto, unido e um parceiro efetivo."

Na época, no entanto, uma cisão da Escócia parecia improvável. Hoje, as pesquisas de opinião mostram que os votos a favor e contrários a desfazer a união estão quase empatados.

A mensagem da Casa Branca foi assinada com um "-bo", o que indica que foi escrita pelo próprio presidente. Segundo pesquisa no Twitter, essa foi a primeira vez que Obama fez alguma publicação na rede social desde junho. Fonte: Dow Jones Newswires.