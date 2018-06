Reino Unido diz que acordo sobre Síria é passo a frente Londres, 14/09/2013 - O secretário de Relações Exteriores do Reino Unido, William Hague, disse neste sábado que o acordo fechado entre os Estados Unidos e a Rússia com o objetivo de acabar com as armas químicas na Síria é um "significativo passo a frente". Hague afirmou que agora "deve haver uma completa e imediata implementação" do acordo para assegurar a transferência das armas químicas para o controle internacional.