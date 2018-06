Reino Unido diz que ativará artigo para abandonar UE no momento certo

LONDRES - O ministro britânico de Finanças, George Osborne, afirmou nesta segunda-feira, 27, que o Reino Unido só pretende ativar o artigo 50 para abandonar a União Europeia (UE) no momento certo e destacou que a economia britânica está preparada para enfrentar o Brexit.

"Apenas o Reino Unido pode ativar o artigo 50. Na minha opinião, devemos fazer isto quando tivermos uma visão clara dos novos acordos com nossos vizinhos europeus", declarou Osborne na sede do Tesouro britânico.

A economia britânica, completou, "está preparada para enfrentar o que nos reserva o destino". Osborne trabalhou durante a campanha para que os britânicos votassem a favor da permanência no bloco europeu, mas não teve êxito.

A ativação do artigo 50 do Tratado de Lisboa, por meio do qual um Estado membro da UE inicia o processo de saída do bloco, não acontecerá até que o Reino Unido tenha um novo primeiro-ministro, advertiu Osborne.

Poucas horas depois do resultado do histórico referendo sobre a saída da UE, o primeiro-ministro David Cameron apresentou sua renúncia, mas advertiu que a medida apenas seria efetiva com a escolha de um novo líder pelo Partido Conservador, que deve assumir o posto de chefe de Governo. Essa decisão só deve acontecer no início de outubro.

Após seis anos de política conservadora, a economia britânica está em uma situação positiva, com bancos capitalizados e um déficit orçamentário reduzido, destacou Osborne. A coordenação é constante entre o governo, o banco central e as autoridades dos outros países do G7 para limitar a volatilidade nos mercados. /AFP