Reino Unido e França pedem investigação na Síria Reino Unido e França fizeram um apelo para que uma equipe de investigadores da Organização das Nações Unidas (ONU) possa entrar na região próxima a Damasco, supostamente bombardeada com agentes químicos pelas forças de segurança do regime do presidente Bashar Assad. Os dois países são membros permanentes do Conselho de Segurança da ONU.