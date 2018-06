Grã-Bretanha e Tunísia homenageiam vítimas do atentado em Sousse

As bandeiras foram hasteadas a meio mastro no Palácio de Buckingham e nos prédios do governo. Entre as vítimas britânicas estavam desde um jovem de 19 anos estudante universitário até um cientista aposentado de 80 anos. A rainha Elizabeth II e o primeiro-ministro britânico, David Cameron, estavam entre os que fizeram um minuto de silêncio nesta sexta-feira.

Na Tunísia, uma multidão também prestou um minuto de silêncio para as vítimas na capital do país, Túnis. Pessoas de todas as religiões juntaram-se para a homenagem.

Uma cerimônia deve ocorrer hoje no hotel Imperial Marhaba, local aonde ocorreu o ataque, no resort no Mar Mediterrâneo, em Sousse. / ASSOCIATED PRESS