Reino Unido e UE chegam a acordo 'a nível técnico' sobre o Brexit

LONDRES - O governo do Reino Unido chegou a um acordo a nível técnico com a União Europeia nesta terça-feira, 13, para a saída do país do bloco - o chamado Brexit. O pacto deve ser apresentado na quarta-feira, 14, pela premiê Theresa May ao seu gabinete. O Parlamento britânico deve votá-lo nos próximos dias.

No começo desta noite no horário britânico, os ministros do gabinete estão sendo chamados um a um na residência oficial da primeira-ministra em Downing Street para tomar conhecimento do texto, que tem mais de 400 páginas. Amanhã, o gabinete deve discuti-lo numa reunião marcada para as 14h ( 12h em Brasília).

O princípio de acordo já provocou críticas tanto da oposição trabalhista quanto dos defensores do chamado "Brexit duro".O líder dos trabalhistas, Jeremy Corbyn, prometeu "examinar os detalhes do acordo quando estiverem disponíveis", mas garantiu que votará contra ele caso não esteja de acordo com as diretrizes do partido. Para o deputado trabalhista Keir Starner, dificilmente o pacto será o mais apropriado para o país.

Do lado eurocético, o ex-chanceler Boris Johnsson qualificou o acordo de "profundamente inaceitável" e disse que não aceitará um acordo que torne o Reino Unido um "estado vassalo" da União Europeia. O deputado conservador Iain Duncan Smith, por sua vez, disse que se o acordo evitar o retorno de controles aduaneiros entre as duas Irlandas, o chamado backstop, "os dias do governo May estão contados".

O Reino Unido quer concluir a negociação em breve para que o Parlamento britânico tenha tempo hábil de votar o projeto, mesmo após resistência de partidos da oposição e da própria base de May contra um acordo que, segundo os críticos, estaria traindo o Brexit por subjugá-lo aos interesses de Bruxelas. Conforme prazo determinado anteriormente, a saída deve acontecer em 29 de março de 2019, com a aprovação do Parlamento Europeu.

A União Europeia anunciou que quer um rascunho do plano do Brexit até esta quarta-feira, 14. Alguns diplomatas do bloco, no entanto, dizem não ter esperanças de resultados nesta semana. Enquanto isso, negociadores têm se reunido até tarde da noite em Bruxelas para impedir quaisquer brechas no acordo para que os dois lados não prejudiquem um comércio que já dura 46 anos.

O principal entrave que impede a definição de um acordo é o chamado “backstop” da Irlanda do Norte, uma política de segurança econômica para evitar o retorno dos controles aduaneiros na fronteira entre a Irlanda do Norte, integrante do Reino Unido, e a Irlanda, membro da UE, caso um tratado comercial não seja feito a tempo.