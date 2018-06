Reino Unido: empresas criticam interferência da UE

Os 54 líderes, que dizem juntos empregar 1 milhão de pessoas, argumentaram em carta enviada ao Sunday Times que a burocracia e os planos da UE de taxar as instituições financeiras "continuarão corroendo a competitividade do Reino Unido em mercados onde tem uma posição global singular".

A carta surge em meio a um acalorado debate no Reino Unido sobre o lugar da nação no bloco. Os principais partidos políticos têm revisto posições após o avanço do eurocético Partido da Independência do Reino Unido, que defende a saída do país da UE e o fim do direito irrestrito dos cidadãos do bloco de entrar em território britânico. Fonte: Associated Press.