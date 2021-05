Reino Unido envia navios de guerra para o Canal da Mancha durante protesto de pescadores franceses

Saint Helier, REINO UNIDO - França e Reino Unido mobilizaram patrulhas nesta quinta-feira, 6, na ilha de Jersey, localizada no Canal da Mancha, cujo porto foi bloqueado por pescadores franceses para protestar contra as condições de pesca impostas após o Brexit. Entre 50 e 60 barcos navegavam desde 07h00 (02h00 em Brasília) nas proximidades do porto de Saint Helier, enquanto outros estavam a caminho.

Em resposta, o governo britânico enviou dois navios de guerra à região, os barcos-patrulha HMS Severn e Tamar, para "supervisionar a situação". Londres afirmou que é uma "medida estritamente preventiva".

A França enviou à região, em águas francesas, dois navios menores, o barco-patrulha Athos e a embarcação Themis, para garantir "a segurança da navegação e a salvaguarda da vida humana no mar", segundo as autoridades.

"As manobras britânicas não devem nos impressionar", disse à AFP o secretário de Estado francês para Assuntos Europeus, Clement Beaune.

Paris e Londres têm uma disputa há várias semanas sobre a pesca. Os pescadores franceses dizem que estão impedidos de pescar em águas britânicas devido às dificuldades para obter licenças.

Além disso, o Reino Unido estabeleceu novas exigências na sexta-feira passada para o acesso aos barcos de pesca franceses às águas territoriais da ilha de Jersey, a maior do Canal da Mancha.

As medidas criam novas normas de zoneamento para as águas próximas de Jersey: "onde os barcos podem ir ou não", assim como o número de dias que os pescadores podem passar no mar e com quais equipamento", destacou o ministério francês.

Para a França, as novas normas não têm efeito porque o Reino Unido não as notificou à Comissão Europeia e não fazem parte do acordo de pesca negociada no âmbito do Brexit.

Veja o navio HMS Severn, da marinha britânica, em vídeo de janeiro deste ano:

/ AFP