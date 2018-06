Reino Unido faz acordo para combater evasão de imposto O Reino Unido alcançou um acordo com seus territórios, incluindo as Ilhas Cayman, as Bermudas e as Ilhas Virgens Britânicas, para dividir informações sobre contas bancárias. O país busca reduzir os segredos em torno dos paraísos fiscais, como parte de um combate contra a evasão de impostos.