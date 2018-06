Reino Unido faz ataque contra campo de petróleo controlado pelo Estado Islâmico

Fallon confirmou que quatro jatos da base britânica no Chipre bombardearam o campo de Omar, no leste da Síria, na tarde de sexta-feira. Esse foi o segundo ataque do tipo realizado pelo país e teve como objetivo impedir que os militantes do EI consigam obter receitas por meio do contrabando de petróleo.

O bombardeio ocorreu apenas dois dias depois de os legisladores britânicos votarem para expandir a campanha aérea do Reino Unido contra o Estado Islâmico para a Síria. Forças britânicas já realizam ataques contra os militantes no Iraque.

O secretário admitiu também que a luta contra não será "curta ou simples", mas que o governo britânico não vai desistir até que a ameaça terrorista acabe. "Nós vamos usar com vigor a força contra o Estado Islâmico, seus aparelhos de comando, controle e logística bem como a infraestrutura que lhe dá suporte", disse. Fonte: Associated Press.