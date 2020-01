Reino Unido, França e Alemanha ameaçam impor sanções ao Irã

Pela primeira vez desde que o acordo nuclear com o Irã foi assinado, em 2015, Reino Unido, França e Alemanha ameaçam tomar medidas para impor novamente sanções aos iranianos.

Os três países, signatários do acordo, acionaram nesta terça-feira, 14, o mecanismo de solução de controvérsias no acordo nuclear do Irã de 2015, um forte aviso a Teerã e o primeiro passo para restabelecer novas sanções das Nações Unidas ao país.

Para Entender Os detalhes do acordo nuclear negociado em 2015 com o Irã Teerã e o grupo P5+1 (EUA, Grã-Bretanha, França, Rússia, China mais Alemanha) colocaram fim ao impasse de anos sobre o programa nuclear iraniano

A medida é uma resposta ao movimento progressivo do Irã de se afastar do cumprimento dos limites do acordo aumentando o número de centrífugas e enriquecimento de urânio.

Em 5 de janeiro, Teerã anunciou a "quinta e última fase" de seu plano para reduzir seus compromissos nucleares em resposta à saída dos Estados Unidos do acordo em 2018, assim como ao restabelecimento das sanções norte-americanas que estrangulam sua economia.

O Irã disse que não se sente mais obrigado a respeitar nenhum limite "sobre o número de centrífugas" usadas na produção de combustível nuclear."Não temos outra escolha, dadas as ações do Irã, além de expressar nossas preocupações quanto ao fato de o Irã não cumprir seus compromissos com o JCPOA e acionar a Comissão Mista no âmbito do Mecanismo de Solução de Controvérsias", ressaltaram os europeus.

Os três países europeus signatários do acordo nuclear com o Irã, ao lado de Estados Unidos, Rússia e China, ativaram o mecanismo de resolução de controvérsias previsto no pacto para obrigar Teerã a voltar a respeitar seus compromissos - anunciaram seus ministros das Relações Exteriores em um comunicado.

"Ao fazer isso, nossos três países não se somam à campanha que tende a exercer uma pressão máxima contra o Irã", acrescentaram, dando a entender que não querem se unir à política de sanções dos Estados Unidos.

Fontes disseram ao New York Times que a decisão era esperada havia mais de uma semana, mas foi adiada quando os Estados Unidos mataram um dos principais comandantes iranianos, o general Qassim Suleimani, com repercussões que ainda se alastram no no Irã e em toda a região.

O acionamento do mecanismo de solução de controvérsias prevê um prazo de 60 dias de negociações com o Irã, dando espaço para os iranianos voltarem “ao pleno cumprimento do acordo”.

Caso as negociações não avancem e o Irã continue violando os termos do acordo, sanções que estavam suspensas pelo tratado serão reimpostas pelas Nações Unidas ao Irã, incluindo o embargo de armas.

“À luz do não cumprimento iraniano do acordo nuclear, a Alemanha, a França e a Grã-Bretanha acionaram o Mecanismo de Resolução de Disputas no âmbito do #JCPoA”, escreveu o Departamento de Relações Exteriores em sua conta no Twitter.

Em declaração conjunta dos ministros das Relações Exteriores da França, Alemanha e Reino Unido, os países dizem “compartilhar interesses fundamentais de segurança comum, juntamente com nossos parceiros europeus”, mas não podem “aceitar a contínua violação do Acordo”.

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, retirou-se do acordo em 2018 e impôs várias rodadas de sanções americanas ao Irã. Em resposta, Teerã ultrapassou repetidamente os limites que o acordo impusera ao seu programa nuclear, levantando temores de que pudesse estar perto de construir uma bomba atômica.

Os europeus querem salvar o acordo e convencer Washington e Teerã a iniciar um novo conjunto de negociações sobre o desenvolvimento de mísseis e as atividades regionais do Irã, disse uma autoridade europeia ao New York Times.

Mas os três países europeus, todos signatários do acordo, sentiram claramente que tinham que responder ao movimento progressivo do Irã, afastando-se do cumprimento dos limites do acordo em centrífugas e enriquecimento de urânio./NYT e AFP