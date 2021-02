Reino Unido identifica 6 casos da variante de coronavírus de Manaus

LONDRES - As autoridades de saúde do Reino Unido anunciaram neste domingo, 28, a identificação de seis casos de covid-19 com a variante de Manaus no território britânico.

Três infectados foram localizados na Inglaterra e três na Escócia, de acordo com a agência governamental Public Health England (PHE).

Especialistas temem que a cepa, que pode ser mais contagiosa, seja resistente às vacinas administradas no Reino Unido.

Entre os três casos na Inglaterra, dois correspondem a uma mesma família no sul de Gloucestershire. Eles estiveram no Brasil em meados de fevereiro, antes da imposição de restrições a viajantes procedentes do país. O terceiro caso não está vinculado a essa viagem.

Os outros correspondem a três residentes da Escócia que voltaram do Brasil, com escala em Paris e Londres, de acordo com as autoridades.

"A identificação desta nova variante é uma preocupação, mas estamos tomando toda a precaução possível", disse neste domingo a secretária de Saúde da Escócia, Jeane Freeman.

Os três contágios detectados na Escócia não estão ligados aos que foram identificados na Inglaterra. /EFE