Reino Unido identifica mais uma nova variante do coronavírus

LONDRES - O Reino Unido detectou outra nova cepa do coronavírus, disse o secretário de Saúde britânico, Matt Hancock, nesta quarta-feira, 23.

“Detectamos dois casos de outra nova variante do coronavírus aqui no Reino Unido”, disse Hancock em entrevista. Segundo ele, ambos os casos são contatos de pessoas infectadas que viajaram da África do Sul nas últimas semanas.

“Esta nova variante é altamente preocupante porque é ainda mais transmissível e parece ter sofrido mais mutação do que a [primeira] nova variante descoberta no Reino Unido”, adicionou.

Como resultado, o país impôs restrições imediatas de viagem da África do Sul.

Qualquer pessoa que tenha estado no país africano, ou em "contato estreito" com alguém que esteve naquele país nas últimas duas semanas tem que se colocar "imediatamente em quarentena", frisou o secretário.

Nova cepa levanta preocupações

A nova cepa identificada na África do Sul ainda é estudada por cientistas do país. “Juntando os nossos dados aos do Reino Unido, essa variante é um pouco mais eficaz na contaminação de pessoa para pessoa e isso não é bom. Isso significa que temos que melhorar um pouco para impedi-lo”, disse o Dr. Richard Lessells ao jornal britânico The Guardian, um dos especialistas que lideram a pesquisa sobre a nova variante na África do Sul.

“A nossa levanta mais algumas preocupações com uma vacina [do que a variante do Reino Unido]. Outra preocupação é a reinfecção. No momento, estamos fazendo um trabalho cuidadoso e metódico no laboratório para responder a todas as perguntas que temos e isso leva tempo.”

Com mais de 68.000 mortos, o Reino Unido é um dos países mais afetados na Europa pela pandemia da covid-19. /AFP, Reuters