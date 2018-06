Reino Unido introduz projeto que legaliza casamento gay O governo britânico anunciou nesta sexta-feira um projeto para legalizar casamentos de mesmo sexo e afirmou que os parlamentares votarão a legislação no mês que vem. O projeto legaliza o casamento para casais gays mas define que membros do clero da Igreja Anglicana não terão que realizar as cerimônias, numa tentativa de aplacar protestos de pessoas contrárias às uniões de casais do mesmo sexo. Mesmo assim, líderes religiosos criticaram o projeto.