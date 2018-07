Reino Unido investiga incêndio em Dreamliner 787

A Divisão de Investigação de Acidentes Aéreos, que faz parte do Departamento de Transporte, disse que a aeronave da companhia Ethiopian Airlines foi transferida para um hangar de segurança em Heathrow neste sábado para que a equipe de investigação pudesse tentar descobrir as causas do incêndio ocorrido nesta sexta-feira.

O incidente não deixou ninguém ferido porque não havia pessoas a bordo, mas o incêndio provocou a interrupção das atividades por quase um hora.

Outros órgãos envolvidos na investigação incluem o Conselho Nacional de Segurança de Transporte e a Administração Federal de Aviação dos EUA, a Boeing e a Ethiopian Airlines. Fonte: Associated Press.