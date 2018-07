Reino Unido legaliza o casamento gay

Integrantes do Legislativo aplaudiram quando o presidente da Câmara dos Comuns, John Bercow, disse que o consentimento real havia sido concedido, um dia depois de o projeto de lei para a legalização do casamento entre pessoas do mesmo sexo ter sido aprovado nos parlamentos da Inglaterra e do País de Gales.

A aprovação da rainha é uma formalidade e trata-se do último passo necessário para que o projeto se transforme em lei.

A lei permite que casais gays se casem em cerimônias civis e religiosas na Inglaterra e no País de Gales, contanto que as instituições religiosas concordem com a medida, apesar de a Igreja da Inglaterra, a Anglicana, ter sido proibida de realizar o casamento entre pessoas do mesmo sexo.

A legislação também permite que casais que anteriormente estavam juntos por meio da união estável - possibilidade criada em 2005 - convertam a situação em casamento. Fonte: Associated Press.