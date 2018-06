Reino Unido: neblina causa engavetamento com 100 carros Bombeiros informaram que até 100 carros se envolveram num acidente de trânsito em uma ponte coberta pela neblina a sudeste de Londres. O Corpo de Bombeiros de Kent informou que equipamentos hidráulicos de corte foram necessários para libertar seis pessoas que ficaram feridas no engavetamento, que aconteceu na ponte New Kingsferry, em Sheppey, que fica no condado de Kent.