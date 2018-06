Reino Unido: número de imigrantes aumenta

Com a imigração como um dos temas-chave das eleições gerais em maio de 2015, o crescimento no número de estrangeiros vivendo no Reino Unido é uma notícia desfavorável para Cameron, que prometeu cortar esse saldo para menos de 100 mil por ano.

Por detrás dos números está a vida de milhares de pessoas vindas ao Reino Unido de outros países europeus, atraídas pela expansão da economia e do mercado de trabalho no país. A vinda dos trabalhadores estrangeiros tem levado ao crescimento de países contrários à permanência da nação na União Europeia, como o Ukip. Apesar de pequeno, ele ameaça retirar votos importantes do Partido Conservador, de Cameron, nas urnas no ano que vem.

O saldo da migração de longo prazo para o Reino Unido até junho de 2014 representa um aumento significativo, quando comparado com os 182 mil estrangeiros a mais que chegaram ao país nos 12 meses completados em junho de 2013. Os dados mostram que houve um aumento de 45 mil pessoas vindas de países da União Europeia para o Reino Unido no período, na comparação anual.

Alguns ministros do governo Cameron reconheceram nos últimos meses que a possibilidade do primeiro-ministro cumprir a promessa de reduzir a imigração é difícil de ocorrer. Caso seja reeleito, Cameron afirma que a migração de pessoas dentro da União Europeia será um dos temas centrais da renegociação da parceria com o grupo, antes de um referendo em que os britânicos devem decidir se querem permanecer no bloco. Fonte: Dow Jones Newswires.