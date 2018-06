Reino Unido: PMI de construção cai a 62,5 em março

O índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) do setor de construção britânico caiu para 62,5 em março, de 62,6 em fevereiro. Apesar do recuo, o resultado ainda ficou acima da marca de 50, o que sinaliza expansão no setor.

"O aumento na construção residencial foi um dos mais nítidos ao longo dos últimos dez anos, ajudado por uma forte demanda por novos projetos de desenvolvimento e condições de financiamento de apoio", disse Tim Moore, economista sênior da Markit. "As expectativas para o crescimento do setor de construção no próximo ano já atingiram o seu nível mais alto desde o início de 2007", acrescentou. Fonte: Dow Jones Newswires.