Reino Unido: PPI fica estável em fevereiro ante janeiro O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) "output" - que mede os preços nas portas das fábricas - do Reino Unido ficou estável em fevereiro ante janeiro, mas avançou 0,5% ante fevereiro do ano passado, de acordo com dados do Escritório de Estatísticas Nacionais (ONS, em inglês). A alta anual foi a menor desde outubro de 2009. Analistas consultados pela Dow Jones Newswires previam alta mensal de 0,2% e avanço anual de 0,7%.