Reino Unido promete doar US$ 16 milhões ao Haiti O governo britânico prometeu doar 10 milhões de libras esterlinas (US$ 16 milhões) ao Haiti para ajudar o país, três anos após o terremoto que devastou a nação caribenha. O Reino Unido pretende trabalhar com a Organização das Nações Unidas para garantir a segurança do país caso ocorra um novo desastre. Essa ajuda também poderá melhorar a coordenação entre voluntários na obtenção de apoio humanitário.