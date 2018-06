Reino Unido proscreve grupo neonazista envolvido em morte de deputada

LONDRES - O grupo neonazista britânico Ação Nacional, envolvido no assassinato da deputada Jo Cox, será o primeiro grupo de extrema direita do país designado como terrorista, anunciou nesta segunda-feira, 12, o Ministério do Interior. O grupo será considerado proscrito a partir de sexta-feira.

"Tomamos medidas para proibir o grupo Ação Nacional. Isso significa que ser membro ou apoiar esse grupo está criminalizado", disse a ministra do Interior Amber Rudd. "A Ação Nacional é uma organização racista, antissemita e homofóbica que glorifica a violência e promove uma ideologia abjeta. Ela não tem lugar no Reino Unido.

Em sua conta no Twitter, o grupo defendeu o "sacrifício" de Thomas Mair, o responsável pela morte de Cox, em 16 de junho, uma semana antes do referendo que selou a saída britânica da UE, a qual a parlamentar se opunha.

"Vote pela saída, não deixem que o sacrifício desse homem seja em vão. Jo Cox encheu o condado de Yorkshire de subhumanos", diz a mensagem. /AFP