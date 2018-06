Reino Unido realiza ataques contra Estado Islâmico

Os ataques marcam a entrada do Reino Unido na campanha de bombardeios aéreos liderada pelos EUA com o objetivo de derrotar o grupo, que assumiu o controle de grandes partes do território do Iraque e da Síria.

Fallon afirmou que dois jatos Tornado atingiram um posto de armas pesadas e um veículo equipado com uma arma usado por extremistas que atacavam combatentes curdos no noroeste do Iraque.

Os EUA iniciaram os bombardeios contra o Estado Islâmico no Iraque em agosto. Na última semana, o país e nações aliadas do Oriente Médio lançaram ataques na Síria. Fonte: Associated Press.