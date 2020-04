Reino Unido registra 881 mortes em 24 horas por coronavírus

LONDRES - O Reino Unido registrou 881 mortes por coronavírus nesta quinta-feira, 9. De acordo com o ministro das Relações Exteriores, Dominic Raab, o número corresponde apenas ao falecimento de pessoas que estavam hospitalizadas.

Com o número registrado, o total de mortos no país subiu para 7.978. Quanto aos casos confirmados de covid-19, o país já ultrapassou a barreira dos 60 mil. Entre os infectados pela doença está o primeiro-ministro Boris Johnson, que segue internado na UTI.

Johnson já está hospitalizado há 4 dias e, segundo o governo britânico, apresenta sinais de melhora. Único líder de uma grande potência infectado pelo coronavírus, o primeiro-ministro de 55 anos continua no Hospital St. Thomas, em Londres.

Em razão da internação, o ministro Dominic Raab ocupa as funções de primeiro-ministro temporariamente. Raab, inclusive, teve que presidir a reunião do Comitê Governamental de Resposta à Crise(Cobra, na sigla em inglês), que começou a analisar os dados disponíveis para determinar a duração do confinamento a partir de agora.

O país foi um dos europeus que mais demorou a adotar políticas de distanciamento social. A estratégia de Johnson, inicialmente, era a de buscar a imunidade coletiva. No entanto, a estratégia precisou ser mudada no dia 23 de março, quando medidas de quarentena foram aprovadas. /AFP