Reino Unido retira funcionários de embaixada no Iêmen

A medida ocorreu logo depois de o Departamento de Estados norte-americano ordenar que todas os funcionários de equipes não-essenciais da embaixada dos EUA no Iêmen deixassem o país após ameaças da Al-Qaeda. As preocupações sobre possíveis atentados já havia levado os EUA a fecharem 19 missões diplomáticas na região do Oriente Médio e África.

O Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido disse que a equipe da embaixada britânica foi "temporariamente retirada para o Reino Unido" na terça-feira e que a embaixada permanecerá fechada até que os funcionários possam voltar.

Um porta-voz do ministério não confirmou se houve evidência de uma ameaça específica, descrevendo a medida como uma "precaução". Falando sob condição de anonimato, de acordo com a política do governo, o representante disse que o ministério tem mantido contato com o pequeno número de cidadãos britânicos que permaneceram no Iêmen apesar do conselho de que saíssem do país.

Antes da retirada, o Ministério de Relações Exteriores do Reino Unido disse que a embaixada ficaria fechada até o final do festival muçulmano de Eid. Fonte: Associated Press.