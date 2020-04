Reino Unido se aproxima de 10 mil mortos por coronavírus

LONDRES - O número de mortos pela covid-19 no Reino Unido se aproximou neste sábado de 10 mil depois que as autoridades de saúde registraram outras 917 mortes em hospitais. O Reino Unido agora contabiliza 9.875 mortes na pandemia do novo coronavírus, o quinto maior número nacional do mundo. Este sábado, foi o segundo dia consecutivo em que o número de mortos foi superior a 900.

Quase 80 mil pessoas no Reino Unido testaram positivo para o vírus, entre elas o primeiro-ministro Boris Johnson, que está nos estágios iniciais de recuperação no Hospital St. Thomas, em Londres, depois de passar três noites na unidade de terapia intensiva.

“O primeiro-ministro continua a progredir muito bem”, disse um porta-voz de Downing Street, a sede do governo britânico. “Seu humor ainda está muito bom”, disse o porta-voz, acrescentando que Johnson não retomará seus trabalhos até que a “opinião de sua equipe médica seja favorável”.

O conservador é o único líder de uma grande potência infectado pelo coronavírus. O chefe da diplomacia, Dominic Raab, ficou encarregado do governo em sua ausência.

“Ele tem de descansar ... acho que não podemos dizer que ele se livrou” do coronavírus, disse Stanley Johnson, pai do premiê, à BBC na sexta-feira. / REUTERS