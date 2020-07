Reino Unido suspende tratado de extradição com Hong Kong por tempo indefinido

O primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, anunciou nesta segunda-feira, 20, que seu governo vai alterar o tratado de extradição entre Reino Unido e Hong Kong por tempo indefinido. A declaração acontece em um momento de crescentes preocupações com uma nova lei de segurança nacional imposta por Pequim à ex-colônia britânica.

"Obviamente, temos preocupações sobre o que está acontecendo em Hong Kong", disse Johnson em entrevista à ITV News, acrescentando que o secretário de Relações Exteriores Dominic Raab explicaria "como vamos mudar nossos acordos de extradição para refletir nossas preocupações sobre o que está acontecendo com a lei de segurança".

Leia Também Trump anuncia sanções à China e encerra tratamento especial a Hong Kong; país responde com ameaças

A decisão é tomada em meio a desacordos entre Londres e Pequim sobre variados temas, incluindo a decisão da Grã-Bretanha de barrar a gigante tecnológica chinesa Huawei de suas redes sem fio 5G e a crescente raiva pública na Grã-Bretanha pelo tratamento da minoria uigur em Xinjiang, uma autônoma território na China.

No domingo, o embaixador da China na Grã-Bretanha foi entrevistado na BBC, onde foi pressionado em imagens que pareciam mostrar uigures de olhos vendados sendo forçados a pegar trens. "Não existem campos de concentração em Xinjiang", disse Liu Xiaoming. "Há muitas acusações falsas contra a China".

O secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo, está viajando para a Grã-Bretanha nesta semana para uma visita de dois dias, com a China e Hong Kong sendo um tópico de discussão com os líderes britânicos.

O governo britânico mantém um tratado de extradição com Hong Kong há décadas. Sob essas leis, as autoridades de Hong Kong podem pedir à Grã-Bretanha que extradite qualquer pessoa acusada de um crime na cidade e vice-versa.

Mas a nova lei de segurança nacional que Pequim impôs a Hong Kong este mês despertou preocupações crescentes de que a legislação permitisse que extraditados pela Grã-Bretanha enfrentem punições excessivas. O Canadá e a Austrália já suspenderam tratados semelhantes este mês.

Os residentes de Hong Kong, que faz parte da China desde 1997, desfrutavam de uma quantidade relativamente grande de liberdade de expressão e outras liberdades políticas sob a estrutura de "um país, dois sistemas" de Pequim. Mas, sob as novas leis, a população de 7,5 milhões de habitantes da cidade está sujeita às mesmas restrições de fala que o continente. Sob essas leis, qualquer um que seja considerado culpado de subversão pode enfrentar prisão perpétua.

Em resposta, o governo de Johnson disse que ofereceria direitos de residência e um caminho potencial para a cidadania do Reino Unido para até três milhões de cidadãos de Hong Kong. A China condenou a medida, com o porta-voz do Ministério das Relações Exteriores Zhao Lijian dizendo à Grã-Bretanha para "parar de interferir nos assuntos de Hong Kong e nos assuntos internos da China".

Londres e Pequim mantinham laços cada vez mais próximos apenas alguns anos atrás, com muitos britânicos olhando para o comércio com a China como parte essencial do aspecto econômico pós-Brexit. Mas isso mudou com o aumento das preocupações com Hong Kong e outros problemas.

A Grã-Bretanha anunciou na semana passada que suspenderia novas implantações de equipamentos da Huawei em sua rede 5G de alta velocidade, de acordo com solicitações dos Estados Unidos, segundo as quais a empresa de tecnologia chinesa estava muito próxima do governo chinês e representava uma ameaça à segurança nacional.

A medida acompanhou uma crescente preocupação entre o público em geral sobre as intenções chinesas, com dados de pesquisas deste ano sugerindo que muitos britânicos queriam uma linha mais dura no país após a nova pandemia de coronavírus.

A aparição do embaixador Liu na BBC, no domingo, provocou uma resposta irada de algumas figuras públicas britânicas. Mais tarde, as imagens foram ao ar na estação de televisão estatal chinesa CGTN, embora as seções sobre o vídeo uigur não tenham sido mostradas.

Keir Starmer, líder do partido de oposição trabalhista britânico, disse na segunda-feira que suspender o tratado de extradição foi um "passo na direção certa", mas acrescentou que o governo de Johnson deve sancionar autoridades chinesas envolvidas em violações de direitos humanos.

"Algumas das ações do governo (chinês) são profundamente preocupantes e não podemos fechar os olhos", disse Starmer em um vídeo postado em sua conta no Twitter.

Johnson disse na segunda-feira seu governo tinha "sérias preocupações" sobre a China que não podiam ser ignoradas.