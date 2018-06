Reino Unido: taxa de desemprego cai para 6,5% A taxa de desemprego do Reino Unido caiu pra 6,5% no período de março a maio em relação à média móvel anterior de três meses, segundo dados divulgados hoje pelo Escritório para Estatísticas Nacionais (ONS, na sigla em inglês). Este resultado representa o menor nível de desemprego desde o fim de 2008. A taxa veio em linha com a previsão dos analistas consultados pela Dow Jones Newswires e está dentro da banda de 6,0% a 6,5%, adotada como média de equilíbrio pelo Banco da Inglaterra (BoE).